Представитель МИД России Мария Захарова объяснила, какую цель преследует Запад антироссийскими санкциями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все санкции Запада направленные в отношение России никак не связаны с вмешательством Москвы в выборы президента США или же с Крымом, пишет «РБК».

Он считает, что Запад таким образом ведет стратегию «дави Россию». Свое заявление Захарова сделала в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1». По ее словам, санкции «посыпались как горох» за «якобы доказанное вмешательство в выборы».

«А до этого, до 2016 года санкции за что были? Ведь сколько лет уже они идут», — подчеркннула Захарова. «До этого нам говорили, что это понятно, это потому, что Крым. А до Крыма? Мы вот в таком режиме ориентировочно с 2011-2012 годов живем», — заметила представитель МИДа.

Захарова уверена, что в этой истории с санкциями «все очевидно». «Это не связано ни с некими виртуальными вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной <...>. Это такая стратегия, игра такая — «дави Россию», — заявила она и добавила, что Западу «нужно, чтобы общество находилось в разобщенности». «Чтобы постоянно были внутренние баталии, чтобы желательно еще и обнищание было <...> Вот тогда с нами дружат. Вот тогда мы всем угодные и всем нравимся», — заметила представитель ведомства.