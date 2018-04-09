Глава Сургутского района победил на всероссийском конкурсе

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой стал победителем российского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении – 2017» в номинации «Эффективное управление муниципальным образованием». Его организатором является Международная Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России. Андрей Трубецкой стал лауреатом премии за достигнутые успеха в социально-экономическом развитии муниципалитета за прошлый год. Председателем жюри конкурса является аудитор Счетной Палаты Российской Федерации, вице-президент ВЭО России, академик Международной Академии менеджмента Юрий Росляк.

Сам проект «Менеджер года» работает с 1997 года и проходит при поддержке Совета Федерации РФ. В нем принимают участие управленцы и менеджеры из большинства регионов Российской Федерации. В состав жюри входят видные ученые, представители федеральных и региональных органов государственной власти, общественных объединений, бизнес-сообщества. Миссия конкурса - выявление элиты российского управленческого корпуса, внесшей значительный вклад в развитие и укрепление экономики страны, распространение передового опыта руководителей различных отраслей, общественное признание их заслуг.