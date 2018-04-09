​В Югре объявлен конкурс на лучшую организацию досуга детей в каникулы

В Югре стартовал конкурс на лучшую организацию досуга детей в каникулы, где педагогические отряды округа смогут разделить миллион рублей на реализацию своих программ, пишет Ugra-tv.

Заявки принимаются от всех желающий до 16 апреля, а уже в конце месяца состоится публичная защита программ.

В конкурсе будет всего две номинации: организация смен в загородных и палаточных лагерях и организация отдыха на дворовых площадках и при школах. При этом отмечается, что победители первой получат 825 тысяч рублей, в то время как на остальных придется 125 тысяч рублей.