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​В Югре объявлен конкурс на лучшую организацию досуга детей в каникулы

В Югре стартовал конкурс на лучшую организацию досуга детей в каникулы, где педагогические отряды округа смогут разделить миллион рублей на реализацию своих программ, пишет Ugra-tv.

Заявки принимаются от всех желающий до 16 апреля, а уже в конце месяца состоится публичная защита программ.

В конкурсе будет всего две номинации: организация смен в загородных и палаточных лагерях и организация отдыха на дворовых площадках и при школах. При этом отмечается, что победители первой получат 825 тысяч рублей, в то время как на остальных придется 125 тысяч рублей.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 121, комментариев: 0


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