​Минстрой поручил проверить расположение кинотеатров и игровых комнат в ТЦ

Региональный инспекции проверят расположение кинотеатров и детских комнат в торгово-развлекательных центрах по поручению Министерства строительства и ЖКХ, рассказал в интервью "Известиям" глава ведомства Михаил Мень.

По его словам, согласно Своду правил по проектированию и строительству от 2009 года, игровые комнаты должны находиться не выше второго этажа и не далее 20 метров от выхода.

«Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть», – сказал Мень.

В случае, если этого не произойдет, по его словам, «будут соответствующие предписания уже от противопожарных структур». «Думаю, что страшная трагедия поставит мозги на место», – добавил Мень.