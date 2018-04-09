​БК «Университет-Югра» вышел вперед в серии плей-офф, одержав победу над соперниками из Новосибирска

7 апреля состоялся баскетбольный матч между БК «Университет-Югра» и БК «Новосибирск». Это была первая игра в рамках 1\4 финала плей-офф.

На протяжении всего матча команды шли примерно с равным счетом. В конце матча команды использовали стратегию тактических фолов, растянув последние 20 секунд матча на пять минут. В итоге победу одержали сургутяне. Финальный счет 82-78.

«Я хочу сказать спасибо ребятам, они бились сегодня до последней секунды. Были небольшие провалы, конечно, но «Новосибирск» — это очень серьёзный соперник. Не могу сказать, что второй матч серии будет проще, думаю все игры будут вот такими, плотными, нервными», — отметил наставник «Университета-Югры» Сергей Ольхов.

Следующий матч пройдет так же на домашней площадке Сургутян 9 апреля в семь вечера. Вход свободный.