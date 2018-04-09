​Сургутский полигон ТБО не прекратит свою работу

Вывоз и переработка мусора на территории сургутского полигона твердо-бытовых отходов проходит в штатном режиме, пишет администрация города.

Ранее вступило в силу решение Судебной коллегии по гражданским делам суда Югры о запрете эксплуатации полигона твердо-бытовых отходов (ТБО) из-за того, что территория полигона превышает расстояние, допустимое нормативными актами, на 300 метров. Однако независимая экспертиза показала отсутствие отклонения от указанной нормы.

После чего СГМУП «СКЦ Природа» направило в Сургутский городской суд заявление о предоставлении отсрочки исполнения данного судебного акта до 2021 года.

Справка:

Ежедневно 250 мусоровозов обслуживают многоквартирные дома, организации и предприятия города. За год на территории сургутского полигона перерабатывается около 800 тысяч кубических метров отходов.