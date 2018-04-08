​Более 4 млн человек приняли участие в пасхальных праздниках в России

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что более 4,3 млн человек в 7,4 тыс. населенных пунктов приняли участие в пасхальных мероприятиях, пишет «Интерфакс».

«В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года более чем в 7,4 тысячах населенных пунктах РФ состоялось свыше 11,5 тысяч богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 миллионов человек", – сказала она.

Она также подчеркнула, что в это время правопорядок обеспечивали 56 тысяч сотрудников МВД, во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований, казаками.