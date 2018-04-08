Генпрокурор России Юрий Чайка призвал Лондон вернуть в Россию 500 миллиардов рублей. По его словам, это деньги, которые вывели в Великобританию граждане России, осужденные на родине по экономическим статья, пишет Lenta со ссылкой на его интервью на телеканале НТВ.

Отметим, что с февраля действует закон, согласно которому власти могут заморозить подозрительные активы иностранцев, пока те не объяснят происхождение денег или имущества.

«То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», — заявил генпрокурор. Он подчеркнул, что в Генпрокуратуре «очень надеются», что «закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу «грабь награбленное».