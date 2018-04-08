Профессор токсикологии Лидского университета Хей назвал выздоровление Скрипалей чудом

Профессор кафедры токсикологии Лидского университета Алистер Хей заявил, что выздоровление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии можно назвать чудом, пишет Lenta со ссылкой на Sky News.

Хей подчеркнул, что Скрипалей спас человек, вызвавший медиков. «Уверен, если бы парамедики не прибыли на вызов так быстро, Скрипали не выжили бы», — заключил эксперт. По его предположениям, пострадавших умышлено ввели в кому и вывели после того, как от отравляющего вещества удалось избавиться. Он считает, что врачи действовали «на ощупь».