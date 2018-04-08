​The Times: Сергею и Юлии Скрипаль предложат переехать в США под новыми именами

Власти Великобритании предложат бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии Скрипаль переехать в США под новыми именами, пишут «Ведомости» со ссылкой на британскую газету The Times.

Издание заявляет, что сейчас сотрудники британской разведки MI-6 обсуждают этот вопрос с представителями ЦРУ. Великобритания идет на такие меры, чтобы «избежать новых попыток убийства».

Также отмечается, что спецслужбы рассматривают несколько стран для переселения Скрипалей – США, Канаду, Новую Зеландию и Австралию. Однако США источник издания назвал наиболее предпочтительным вариантом. «Наиболее очевидным местом являются США, поскольку маловероятно, чтобы они были убиты именно там, где они будут находиться под новыми именами, и там проще будет защитить их», – пишет издание.