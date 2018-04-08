​Российский боец Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов одержал победу в рамках турнира UFC 223 и стал обладателем титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, пишет «Интерфакс».

Его противником был американец Элом Яквинтой, бой прошел в Нью-Йорке. Он состоял из пяти раундов, по итогам которых рефери присудили победу россиянину единогласно.

Стоит отметить, что Нурмагомедов стал первым российским бойцом, завоевавшим этот титул в истории UFC.

Справка:

ХабибНурмагомедов провел 26 поединков и в каждом одержал победу, сохранив за собой статус непобежденного.