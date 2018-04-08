​Православные христиане празднуют Пасху

Сегодня, 8 апреля, православные верующие всего мира отмечают Пасху - Воскресение Христово, самый главный из христианских праздников.

В празднике Пасхи собрана вся суть православного учения о спасении: Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом.

Справка:

Пасха - переходящий праздник, и его дата для каждого года отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно - пятница была днем поста в честь страданий Христовых, а воскресенье - днем радости о воскресшем Господе. Со II века праздник стал ежегодным. Современная православная пасхалия была принята в 325 году на I Вселенском соборе в Никее.