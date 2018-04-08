​В 2018 году российскую армию пополнят три полковых комплекта с-400

В 2018 году российская армия получит три полковых комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) дальнего действия С-400 «Триумф», пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение департамента информации Минобороны РФ.

«В 2017 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на ЗРС С-400 «Триумф». Еще три ЗРС С-400 поступят на вооружение Воздушно-космических сил в 2018 году», – заявили в Минобороны.

«В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей ЗРС С-400 «Триумф», обеспечивают противовоздушную оборону охраняемого района. Прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в ходе несения боевого дежурства обеспечивают современные зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия «Панцирь-С», – говорится в сообщении Минобороны РФ.