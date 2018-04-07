​В российском посольстве в Лондоне выдвинули предложение организовать встречу посла с главой британского МИДа

В посольстве РФ в Лондоне высказались за проведение встречи посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения расследования «дела Скрипалей», пишет «Интерфакс».

Сегодня на сайте посольства России появился ответ пресс-секретаря дипмиссии на вопрос о текущем взаимодействии с МИД Великобритании в связи с отравлением в Солсбери.

«К сожалению, не можем дать удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества посольства с Форин-офисом. Как представляется, давно назрела встреча посла Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту», – цитирует сайт посольства ответ пресс-секретаря.

«Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время», – заявил пресс-секретарь.