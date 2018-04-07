​Facebook проведет проверку наиболее популярных страниц

Руководство Facebook заявило, что займется проверкой личностей всех пользователей, чьи страницы в соцсети пользуются особой популярностью, пишет «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

«Тем самым компания пытается бороться с распространением фейковых новостей и пропаганды. Глава Facebook Марк Цукерберг сказал, что все особо популярные страницы пройдут проверку - а тем, к кому в ее ходе возникнут претензии, будет запрещено размещать сообщения. Такой шаг призван помешать пользователям использовать фейковые аккаунты для того, чтобы скрывать свою личность», – говорится в сообщении.

Цукерберг также подчеркнул, что одобряет идею регулировать политическую рекламу.