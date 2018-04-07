​СМИ: КНДР может провести испытание нового ядерного реактора в Йонбене

Южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на аналитиков американского Института науки и международной безопасности заявил, что специалисты КНДР, вероятно, приступили к испытаниям новейшего легководного ядерного реактора в научно-исследовательском центре в Йонбене, пишет «Интерфакс».

«После приостановки работ на несколько лет Северная Корея могла начать предварительное тестирование экспериментального легководного реактора», – приводит телеканал выдержки из заявления института.

Эксперты руководствовались в своих выводах данными спутниковых снимков.