Сургутский ТЦ «Пассаж» засыпало порошком при проверке пожарной безопасности

В торговом центре «Пассаж» проходила проверка пожарной безопасности, в следствии которой все отделы были засыпаны порошком, пишет ura.ru.

Женщина оператор, которая сняла последствия на камеру заявила, что виноваты пожарные. «Решили проверить нашу пожарную сигнализацию. Проверяли до тех пор, пока не долбануло <…> Как так можно проверять, чтобы все засыпало порошком, чтобы людям ущерб приносить!» — цитирует её издание.

Ura.ru уадлось побеседовать с начальником отдела информационного обеспечения ГУ МЧС по ХМАО-Югре Вадимом Симоненко, который рассказал, что в ТЦ действительно проходила проверка, однако данному видео уже три дня. По его словам ошибку допустила организация, которая обслуживает систему сигнализации и пожаротушения в данном магазине.

«В данном случае там не пена, а порошок. Если что-то горит, он накрывает и предотвращает доступ кислорода, следовательно, огонь гаснет. Эта система запитывается на пожарную сигнализацию», — рассказал они и подчеркнул, что при проверке систем безопасности «специалисты» не отключили подачу порошка.