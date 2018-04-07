​Дерипаска: Основания для моего включения в санкционный список смехотворны и просто абсурдны

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что решение Минфина США включить его в санкционный список безосновательное, но ожидаемое, сообщает «Интерфакс».

«События, произошедшие вчера, неприятны, но не неожиданны. Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны», – передал журналистам слова бизнесмена его официальный представитель.

По его словам, сейчас он готовится «отметить день светлой Пасхи, которую празднуют все православные в это воскресенье». «Уже после этого мы проанализируем возникшую ситуацию с юристами и предоставим наш комментарий», – сказал Дерипаска.