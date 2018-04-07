​В связи с возможной блокировкой Telegram Кадыров призвал мессенджер и Роскомнадзор найти компромисс

В связи с возможной блокировкой Telegram в России, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководство Роскомнадзора и мессенджера найти компромисс, пишут «Ведомости».

Он подчеркнул, что сам активно пользуется этим мессенджером и не только ведет свой канал, но и пользуется им по работе. При этом он подчеркнул, что «во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять».

Кадыров добавил, что не сторонник блокировки Telegram и надеется на компромиссное решение Роскомнадзора и Telegram.