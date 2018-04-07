​МИД РФ ответит на новые санкции США

Министерство иностранных дел РФ заявило, что вводя санкции в отношении российских компаний, США «бьют и по простым американцам, собственным избирателям», разрушая экономическое сотрудничество, пишут «Ведомости».

«Безостановочным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции», – говорится в комментарии МИДа. В Ведомстве также подчеркнули, что Россия не оставит новые санкции «без жестокого ответа».