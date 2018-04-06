​Явлинский заявил, что не намерен выдвигать на следующих выборах

Председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что не собирается выдвигаться кандидатом в президенты на следующих выборах, пишет «Интерфакс».

«Все мои возможности исчерпаны. Ищите новые лица, ищите новых кандидатов, готовьте их», – сказал Явлинский. Он также подчеркнул, что нового кандидата в президенты РФ партии необходимо готовить уже сейчас.

«Не надо ничего ждать. Потому что потом скажут "Мы его не знаем! Откуда он взялся, как черт из табакерки?» – добавил лидер "Яблока".