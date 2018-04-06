​США ввели санкции против российских бизнесменов и госменеджеров. В их числе Дерипаска, Керимов, Вексельберг

Министерство финансов США опубликовало список российских бизнесменов и топ-менеджеров, которое попали под новые санкции, пишут «Ведомости».

Всего в соответствующем списке 38 человек.Среди них основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска (занимает 248 место в рейтинге американского Forbes 2018 с состоянием - $1,9 млрд), предправления ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (№99, $14,4 млрд), предправления «Газпрома» Алексей Миллер, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, сенатор Сулейман Керимов (№265, $6,4 млрд), директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков и др.

В списке также нахоядтся 15 российских компаний: агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», En+ Group, ГАЗ, «Газпром Бурение», ОАО «ЕВРОСИБЭНЕРГО», группа компаний «Ренова», «Рособоронэкспорт», RUSAL PLC и др.

Напомним, что последний раз США расширяли санкции в отношении России 5 марта.