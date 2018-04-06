В Москве женщина продавала своего сына Илью-Люцифера за 20 тысяч долларов

33-летняя гражданка Казахстана попыталась продать своего годовалого сына Илью-Люцифера за 20 тысяч долларов, сообщает Znak.com. В столичной пресс-службе ГСУ СКР изданию заявили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ «Торговля людьми». Также в отношении матери-мерчендайзера будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Жительница Алма-Аты, по версии следствия, не позднее декабря 2017 года разметила в соцсети объявление о поиске приемных родителей для своего сына Ильи-Люцифера. Притом она отметила, что для передачи ребенка усыновителям ей необходима материальная компенсация в размере 20 тысяч долларов, что составляет около 1,2 миллиона рублей.

Объявление было замечено московскими оперативниками, которые инсценировали покупки малыша, чтобы задержать продащицу-мать. Силовики собираются направить запрос о правовой помощи в Казахстан, чтобы отыскать родственников подозреваемой и биологического отца малыша, отмечает Znak.com.