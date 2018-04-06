​Mercedes достиг рекордного уровня продаж за все время

В I квартале 2018 г. Mercedes-Benz продал 594 304 легковых автомобиля (+6% год к году), а в марте – 237 307 автомобилей (+3,9% год к году). В сообщении Daimler (концерну принадлежит Mercedes) говорится, что это самый высокий показатель, которого компания когда-либо достигала, пишут «Ведомости».

Отмечается, что продажи в I квартале росли на всех рынках, а в Европе установили рекорд – они выросли на 2,1% до 238 131 автомобиля. Больше всего прирост показал китайский рынок – на 17,2% до 169 932 автомобилей.