​В России из-за возросшей конкуренции снизилась стоимость авиабилетов

Из-за растущей конкуренции между авиакомпаниями в России снизилась стоимость авиаперевозок, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Ростуризма Олега Сафонова.

«Мы видим выраженную динамику снижения стоимости авиаперевозки, несмотря на то, что керосин дорожает. Конкуренция растет: например, в Крым в этом году будут летать 18 авиакомпаний из 67 различных точек нашей страны. Как показывает опыт, наличие хотя бы трех компаний значительно снижает цены на направлении», – сказал он.

По его мнению, следует расширять возможности чартерной перевозки в России. «Чартеры в среднем дешевле на 20-30% и пользуются большой популярностью у туристов. Было бы правильным рассмотреть возможность расширения географии чартерной перевозки по нашей стране», – сказал он.