В Сургуте на выставке «Образование и карьера» побывали ученики 50 организаций из различных городов

Известно не понаслышке, как тяжело выбрать дело всей своей жизни, особенно если тебе от 15 до 18 лет. Рынок профессий ежегодно меняется и главное - это верно сориентироваться в профессиональном векторе, ведь учиться нужно будет всю жизнь. Помочь будущим выпускникам разобраться в широком спектре технологий и перспектив, призвана выставка «Образование и карьера». В 2018 году участниками выставки стали 50 организаций из различных городов: Москвы, Златоуста, Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Омска и конечно Сургута.

Участников выставки поприветствовал глава города Сургута Вадим Шувалов и поделился своим мнением:

«В свое время мы выбирали профессию исходя из опыта родителей, опираясь на прочитанные книги, сейчас же ситуация иная, изменилась скорость передачи информационного потока, поменялись векторы общественного менталитета и я рад, что Сургут в 19-й раз передает опыт от тех, кто уже задействован в профессии, тем кому его только предстоит осуществить».

О важности верного выбора высказался и заместитель председателя думы города- Артем Кириленко:

«При выборе профессии необходимо учитывать целый ряд факторов: текущий рынок, зарплату, перспективы в выбранной отрасли. Но самое важное, вы должны выбирать именно дело своей жизни, ведь еще Конфуций сказал: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни».

При поступлении в образовательное учреждение важно знать и то,какие навыки потребуются будущему работодателю. Вот что подчеркнул начальник управления по работе с кадрами ОАО «Сургутнефтегаз» - Руслан Куза:

Важно понять, что образование-это не просто тот документ, который вы получите. Нам, как работодателям, важно то, что стоит за этим документом: те компетенции и квалификации, которыми вы будете обладать. Какую бы отрасль вы не выбрали - главное стремиться стать в ней профессионалом. Тогда успех в карьере вам будет обеспечен.

Для учащихся образовательных организаций были проведены мастер-классы ресурсных центров учреждений профессионального образования социальных партнеров, такие как: «Нанотехнологии-технологии будущего»,«Как 3 D печать меняет мир»,«Финансовая безопасность –надежное будущее», «Сборка беспилотного летательного аппарата и управление им» и другие.

Впервые на выставке, зрители могли увидеть одновременный сеанс игры в шахматы.

О том, как поступить в образовательное учреждение и о своем бытии в нем,поведала представитель сургутского медицинского колледжа, студентка Ирина Хорохордина: «У нас есть три направления-это акушерское,лечебное дело и сестринское.В этом году на акушерское-набора не будет, на лечебное дело-обучение идет 4 года и 10 месяцев, а на сестринское-два года и 10 месяцев. Я сама обучаюсь в направлении «сестринское дело», мы учимся тому как ухаживать за людьми и оказывать им помощь. Мне очень нравится , хотя сначала я даже не хотела связывать свою жизнь с медициной, боялась крови и не представляла, как смогу выдержать практику. Для поступления к нам не нужно ЕГЭ, только баллы по аттестату, поэтому тем детям, которые хотят к нам поступить, нужно думать именно о хороших баллах и быть морально готовыми к сложностям обучения».

О необыкновенных конструкциях мы узнали от ученицы естественно-научного лицея Трубиной Алисы:

«Это- робот-конструктор, наши ученики работали с ним в первый раз, но сразу заняли второе место в этом году на соревнованиях по робототехнике. Робот может ездить в разные стороны. А смысл соревнования в том, что робот может собирать конусы и переносить их в определенную зону . Чем больше конусов в этой зоне, тем больше очков он получит.

Также обратите внимание на символ города Сургута–черно-бурого лиса. Ученики делали их на уроках дополнительного образования в разных образах: в костюме учителя, медика, в национальной и рабочей одежде».

О разработках в медицине мы смогли поинтересоваться у куратора инсталляции Адюкова Алексея: «На занятии с данным прибором,ребята изучают работу головного мозга, работу кожных покровов, пульса, и другие особенности.В нашем мозгу бывают разные ритмы:альфа,бета, тау-ритмы... Их можно считывать с разных участков головного мозга и в зависимости от того, что делает человек, они проявляют себя в той или иной степени.Если активнее работает зрительная система, например человек ищет что-то глазами, тогда блокируется альфа-ритм. Эта разработка уже активно применяется в медицине, например в диагностике людей,отстающих в развитии. У них альфа ритм более выражен и проявляется практически постоянно, в то время, как у здорового человека он проявляется лишь в расслабленном состоянии .Когда человек сильно концентрирует внимание,то лампочка тухнет, а когда расслабляется,то она загорается».

Судя по количеству разнообразных направлений в профессиональной деятельности, представленных на выставочном комплексе, сургутские выпускники явно не будут чувствовать себя обделенными и смогут построить карьеру в любом интересующем их направлении.