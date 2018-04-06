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В Сургуте на выставке «Образование и карьера» побывали ученики 50 организаций из различных городов

Фото Виктория Стрыгина
Фото Виктория Стрыгина

Известно не понаслышке, как тяжело выбрать дело всей своей жизни, особенно если тебе от 15 до 18 лет. Рынок профессий ежегодно меняется и главное - это верно сориентироваться в профессиональном векторе, ведь учиться нужно будет всю жизнь. Помочь будущим выпускникам разобраться в широком спектре технологий и перспектив, призвана выставка «Образование и карьера». В 2018 году участниками выставки стали 50 организаций из различных городов: Москвы, Златоуста, Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Омска и конечно Сургута.

Участников выставки поприветствовал глава города Сургута Вадим Шувалов и поделился своим мнением:

«В свое время мы выбирали профессию исходя из опыта родителей, опираясь на прочитанные книги, сейчас же ситуация иная, изменилась скорость передачи информационного потока, поменялись векторы общественного менталитета и я рад, что Сургут в 19-й раз передает опыт от тех, кто уже задействован в профессии, тем кому его только предстоит осуществить».

О важности верного выбора высказался и заместитель председателя думы города- Артем Кириленко:

«При выборе профессии необходимо учитывать целый ряд факторов: текущий рынок, зарплату, перспективы в выбранной отрасли. Но самое важное, вы должны выбирать именно дело своей жизни, ведь еще Конфуций сказал: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни».

При поступлении в образовательное учреждение важно знать и то,какие навыки потребуются будущему работодателю. Вот что подчеркнул начальник управления по работе с кадрами ОАО «Сургутнефтегаз» - Руслан Куза:

Важно понять, что образование-это не просто тот документ, который вы получите. Нам, как работодателям, важно то, что стоит за этим документом: те компетенции и квалификации, которыми вы будете обладать. Какую бы отрасль вы не выбрали - главное стремиться стать в ней профессионалом. Тогда успех в карьере вам будет обеспечен.

Для учащихся образовательных организаций были проведены мастер-классы ресурсных центров учреждений профессионального образования социальных партнеров, такие как: «Нанотехнологии-технологии будущего»,«Как 3 D печать меняет мир»,«Финансовая безопасность –надежное будущее», «Сборка беспилотного летательного аппарата и управление им» и другие.

Впервые на выставке, зрители могли увидеть одновременный сеанс игры в шахматы.

О том, как поступить в образовательное учреждение и о своем бытии в нем,поведала представитель сургутского медицинского колледжа, студентка Ирина Хорохордина: «У нас есть три направления-это акушерское,лечебное дело и сестринское.В этом году на акушерское-набора не будет, на лечебное дело-обучение идет 4 года и 10 месяцев, а на сестринское-два года и 10 месяцев. Я сама обучаюсь в направлении «сестринское дело», мы учимся тому как ухаживать за людьми и оказывать им помощь. Мне очень нравится , хотя сначала я даже не хотела связывать свою жизнь с медициной, боялась крови и не представляла, как смогу выдержать практику. Для поступления к нам не нужно ЕГЭ, только баллы по аттестату, поэтому тем детям, которые хотят к нам поступить, нужно думать именно о хороших баллах и быть морально готовыми к сложностям обучения».

О необыкновенных конструкциях мы узнали от ученицы естественно-научного лицея Трубиной Алисы:

«Это- робот-конструктор, наши ученики работали с ним в первый раз, но сразу заняли второе место в этом году на соревнованиях по робототехнике. Робот может ездить в разные стороны. А смысл соревнования в том, что робот может собирать конусы и переносить их в определенную зону . Чем больше конусов в этой зоне, тем больше очков он получит.
Также обратите внимание на символ города Сургута–черно-бурого лиса. Ученики делали их на уроках дополнительного образования в разных образах: в костюме учителя, медика, в национальной и рабочей одежде».

О разработках в медицине мы смогли поинтересоваться у куратора инсталляции Адюкова Алексея: «На занятии с данным прибором,ребята изучают работу головного мозга, работу кожных покровов, пульса, и другие особенности.В нашем мозгу бывают разные ритмы:альфа,бета, тау-ритмы... Их можно считывать с разных участков головного мозга и в зависимости от того, что делает человек, они проявляют себя в той или иной степени.Если активнее работает зрительная система, например человек ищет что-то глазами, тогда блокируется альфа-ритм. Эта разработка уже активно применяется в медицине, например в диагностике людей,отстающих в развитии. У них альфа ритм более выражен и проявляется практически постоянно, в то время, как у здорового человека он проявляется лишь в расслабленном состоянии .Когда человек сильно концентрирует внимание,то лампочка тухнет, а когда расслабляется,то она загорается».

Судя по количеству разнообразных направлений в профессиональной деятельности, представленных на выставочном комплексе, сургутские выпускники явно не будут чувствовать себя обделенными и смогут построить карьеру в любом интересующем их направлении.


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Сегодня в 20:03, просмотров: 107, комментариев: 0


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