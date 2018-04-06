​Жителей Сургутского района приглашают на Библионочь

20 и 21 апреля библиотеки Сургутского района приглашают всех желающих на Библионочь 2018! Тема: «Магия книги». 20 апреля в 18.00 свои двери открывают Центральная районная библиотека им. Г.А. Пирожникова, Локосовская библиотека им. И.Е. Коровина, и Высокомысовская модельная библиотека им. В.П. Замятина, 21 апреля в Угутская.
«Библионочь» – ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.
20 и 21 апреля мы, библиотекари Сургутского района, удивим вас снова! Книголюбов ждет насыщенная, интересная программа! Акция будет проходить с вечера до ночи: мастер-классы, «библиобродилки», конкурсы, встречи с интересными людьми, фотосессии, продажа комиксов, книг и сладостей, и многое другое! Каждый конкурс будет сопровождаться призовым фондом. Для посетителей младшего возраста весь вечер работает детская развлекательная комната. Подробная программа будет опубликована на сайте после 10 апреля. Вход свободный.
Как сегодня готовить рабочих специалистов? Узнаем у Ирины Сердюковой // ONLINE 10 апреля в 15.00