​Жителей Сургутского района приглашают на Библионочь

20 и 21 апреля библиотеки Сургутского района приглашают всех желающих на Библионочь 2018! Тема: «Магия книги». 20 апреля в 18.00 свои двери открывают Центральная районная библиотека им. Г.А. Пирожникова, Локосовская библиотека им. И.Е. Коровина, и Высокомысовская модельная библиотека им. В.П. Замятина, 21 апреля в Угутская.

«Библионочь» – ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.

20 и 21 апреля мы, библиотекари Сургутского района, удивим вас снова! Книголюбов ждет насыщенная, интересная программа! Акция будет проходить с вечера до ночи: мастер-классы, «библиобродилки», конкурсы, встречи с интересными людьми, фотосессии, продажа комиксов, книг и сладостей, и многое другое! Каждый конкурс будет сопровождаться призовым фондом. Для посетителей младшего возраста весь вечер работает детская развлекательная комната. Подробная программа будет опубликована на сайте после 10 апреля. Вход свободный.