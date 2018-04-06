​В Сургутском районе ищут подозреваемого в краже // ОРИЕНТИРОВКА

Полицейские Сургутского района по подозрению в совершении кражи разыскивают мужчину, который представлялся как Брут Святослав Игоревич. Однако возможно его настоящие данные Юшковец Гордей Давидович 24.09.1984 года рождения.

Всех, кто располагает любой информацией о личности и местонахождении данного мужчины, просят сообщать по телефону дежурной части 74-60-02, либо по мобильному телефону оперуполномоченного 8-922-774-15-21, либо в сообщении в официальную группу ОМВД России по Сургутскому району в социальной сети.

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