​Кремль положительно отозвался о Telegram, но в случае блокировки откажется от него

В Кремле признают мессенджер Telegram очень удобным для работы, однако в случае его блокировки ему будет найдена альтернатива, пишет «Интерфакс».

«Telegram очень удобный, мы действительно используем его, в том числе для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет достигнут консенсус. Насколько мы понимаем, он пока не найден», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескову задали вопрос, если у Кремля альтернатива мессенджеру Telegram, на что он ответил: «Закон есть закон, и если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям».