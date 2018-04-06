​Советник Путина предложил в случае блокировки Telegram переходить на ICQ

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко предложил пользователям Telegram в случае его блокировки перейти на IСQ (проект Mail.ruGroup), пишет «Интерфакс».

«Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя», – заявил он.

По его словам, при блокировке Telegram на территории России доступ к мессенджеру станет недоступным для 80–90 процентов пользователей рунета. Он уверен, что дальнейшее использование Telegram как мессенджера будет неосмысленным.