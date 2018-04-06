​Сургутский ПНД переехал

Угадайте вид спорта по инвентарю // ТЕСТ

Сегодня, 6 апреля, празднуется Международный день спорта на благо развития и мира. А вы различаете клюшки для гольфа и поло? Видите разницу в гандбольных и волейбольных мячах? Попробуйте догадаться, к какому виду спорта относится каждый представленный предмет. Удачи!