Администрация Сургутской клинической психоневрологической больницы» информирует о том, что в связи с капитальным ремонтом здания на Юности, 1, услуги по оказанию стационарной психиатрической и наркологической помощи детскому и взрослому населению, проведению медицинских освидетельствований на состояние опьянения, проведению амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз с 5 марта оказываются по другим адресам.
Сургутский ПНД переехал
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