​Telegram не предоставил ключи для дешифровки сообщений в срок. Роскомнадзор добивается ограничения доступа к мессенджеру

Сегодня, 6 апреля, Роскомнадзор подал иск на компанию Telegram за непредоставление ответа в установленный срок по ключам для дешифровки сообщений пользователей, пишет «ТАСС» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Заявление подано в Таганский районный суд Москвы. В пресс-службе суда заявили, что соответствующее заявление ещё не поступало. «Исковое заявление на данный момент в суд не поступило» - сказала представитель суда.

Напомним, ранее иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей, был отклонен Верховным судом России, пишет «ТАСС».

«Административный иск компании Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 года отклонить», – огласила постановление судья.

По итогам оглашения судебного акта представитель Telegram заявил, что компания намерена обжаловать его. «Мы по-прежнему считаем, что приказ ФСБ нарушает гражданские права, и будем обращаться с жалобой в апелляционную инстанцию», – сказал юрист компании.