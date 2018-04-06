​Реальная белка – хедлайнер в смартфонах уральцев

Каждый второй пользователь мобильных услуг интересуется анимационными фильмами и сериалами. Мужчины и женщины при этом испытывают одинаковую симпатию к «сказочному» контенту. Ко всемирному дню мультфильмов, который празднуют 6 апреля, связисты «МегаФона» озвучили самые популярные видео, которые уральцы чаще всего смотрели на смартфонах и планшетах с начала весны.

По данным сервиса «МегаФон ТВ», самым «кассовым» мультфильмом марта стал «Реальная белка - 2». Его посмотрели в три раза больше людей, чем обновленный «Трое из Простоквашино» и «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» вместе взятые. Вторую строчку рейтинга занимает «Тайна Коко», а на третьем месте разместились «Три богатыря и принцесса Египта».

В топ предпочитаемых мультов весны также входят «Эмоджи фильм», «Фердинанд», «My Little Pony в кино», «Дозор джунглей», «Фиксики: большой секрет». Эти анимационные фильмы и другие видео на мобильном телефоне уральцы чаще всего смотрят вечером – с 18:00 до 23:00. Пик активности приходится на время с 21:00 до 22:00.

«В детском разделе «МегаФон ТВ» представлено несколько сотен мультфильмов, из которых каждый найдет интересный вариант. Можно выбрать анимационный фильм для просмотра всей семьей вечером, в любом месте включить видео для малышей на планшете или смартфоне, активировав при этом родительский контроль, чтобы они не оказались в «опасной зоне» или не совершили случайную покупку», – отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Уральцы любят не только смотреть сказки, но и слушать песни из любимых мультиков. Особенной популярностью пользуется музыка из сериала «Маша и Медведь». Так, пользователи услуги «Замени Гудок», которая помогает установить вместо гудков ожидания ответа любимый трек, охотно выбирают композиции «Песня про коньки», «Три желания», «Песня про следы». Среди нестареющих хитов – «Песенка Мамонтенка».