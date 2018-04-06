​Сбербанк снизил ставки по кредитованию для малого бизнеса

5 апреля 2018 года, Москва — Сбербанк снизил ставки на 1–1,5 процентных пункта для представителей малого бизнеса с годовой выручкой до 60 млн руб. по заявкам, поданным после 3 апреля.

Оформить беззалоговое финансирование для развития бизнеса можно под 17 % годовых (снижение ставки на 1,5 п.п.). Ставки по овердрафтному кредитованию снижены на 1 п.п. Получить финансирование для покрытия кассовых разрывов можно по ставке 14,5 % годовых.

Также клиентам малого бизнеса доступно финансирование на приобретение недвижимости в коммерческих целях. При этом приобретать можно и жилую недвижимость, с последующим переводом ее в нежилой фонд. Такое кредитование теперь доступно под 13,9 % годовых (ставка снижена на 1,6 п.п. годовых).

Кредитование под залог недвижимого имущества или транспорта осуществляется по ставке 16,5 % вместо 17–18 %.

Производители сельскохозяйственных товаров теперь могут предоставить упрощенный пакет документов в рамках беззалогового кредитования с возможностью выбора индивидуального графика погашения. Ранее эта опция была недоступна данной категории заемщиков.

Для клиентов Сбербанка с годовой выручкой до 60 млн руб., имеющих расчетный счет и ряд других продуктов, при подаче заявки после 3 апреля возможна дополнительная скидка по ставкам на кредиты для развития бизнеса и кредиты с оформлением в залог недвижимости, оборудования или транспорта.

«Мы снизили ставки, так как считаем важным поддерживать бизнес, у которого выручка составляет менее 60 млн руб., потому что это наиболее чувствительный к ценам на финансирование сегмент, — отметил старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Анатолий Попов. — К тому же для этой категории клиентов мы расширили границы возраста заемщиков. Теперь кредит могут оформить предприниматели и физические лица в возрасте от 21 года до 70 лет, являющиеся собственниками бизнеса».

Представители малого бизнеса — клиенты Сбербанка могут подать заявку и пакет документов на кредит в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для тех, кто только начинает работать с банком, сервис доступен на сайте http://www.sberbank.ru/onlinecredit.