У пользователей Facebook появится возможность убрать всю рекламу, но за плату

Исполнительный директор Facebook Шерил Сандберг заявила, что компания намерена брать плату за отключение рекламы в социальной сети, пишут «Ведомости».

«Это будет платный продукт», – заметила она.

Она также признала ответственность компании за ситуацию с утечкой данных 87 млн американцев, собиравшихся компанией Cambridge Analytica в 2015 году. По ее словам, британская компания заявляла об удалении этих данных.