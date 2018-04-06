У пользователей Facebook появится возможность убрать всю рекламу, но за плату

Исполнительный директор Facebook Шерил Сандберг заявила, что компания намерена брать плату за отключение рекламы в социальной сети, пишут «Ведомости».
«Это будет платный продукт», – заметила она.
Она также признала ответственность компании за ситуацию с утечкой данных 87 млн американцев, собиравшихся компанией Cambridge Analytica в 2015 году. По ее словам, британская компания заявляла об удалении этих данных.
Как сегодня готовить рабочих специалистов? Узнаем у Ирины Сердюковой // ONLINE 10 апреля в 15.00