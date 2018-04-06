​СМИ: газ «Новичок» был произведен на «военной исследовательской базе» в Саратовской области

Газ «Новичок» был произведен на «военной исследовательской базе» в городе Шиханы Саратовской области, пишет «Интерфакс» со ссылкой на бретонский Times.

По данным издания, об этом Великобритания уведомила своих партнеров на специальном брифинге, где Лондон обосновывал ответственность России за инцидент в Солсбери. При этом, как говорится в статье, «была представлена информация, на основе которой можно предполагать, что лаборатория в Шиханах, аналогичная британской лаборатории в Портон-Дауне, в прошлом десятилетии использовалась для проведения испытаний, в ходе которых определялось, может ли «Новичок» эффективно использоваться для убийств за рубежом».

Напомним, что ранее британское издание The Sun назвало в качестве места производства отравляющего вещества секретную лабораторию в московском районе Ясенево.