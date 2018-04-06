Центробанк получит «беспрепятственный доступ» к помещениям юрлиц и их документам

Правительство России вынесло предложение наделить Центральный Банк полномочиями по беспрепятственному доступу в помещения юридических лиц. Соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об инсайдерской информации в Госдуме, пишут «Ведомости».

При этом отмечается, что на данный момент ЦБ может только запрашивать документацию у организаций для борьбы с инсайдом.

Согласно новому пункту, которым будет дополнена статья 14 (Полномочия Банка России) ФЗ 224 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации», сотрудники ЦБ в рамках своих полномочий и при предъявлении служебных удостоверений «имеют право беспрепятственного доступа» в помещения юридических лиц, органов и организаций, с правом доступа к их документам и информации, компьютерам и системам хранения информации. Исключение составят гостайна и налоговая тайна.

Эту инфомрацию подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Да, действительно, обсуждались такие полномочия ЦБ, но мы их сузили, и все это согласовано», – заявил Моисеев. По его словам, проверки с беспрепятственным доступом представителей ЦБ в помещения юридических лиц и других организаций будут осуществляться только в случае наличия серьезных оснований.

«Не просто вы шли мимо и решили зайти – должны быть подозрения. Там целый перечень процедур принятия решения, все будет утверждено специальным органом внутри ЦБ», – сказал замминистра.