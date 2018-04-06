​Трамп угрожает Китаю дополнительными пошлинами на товары на $100 млрд

По словам президент США Дональда Трампа, он уже отдал приказУправлению торгового представителя Штатов (USTR) рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на китайские товары общей стоимостью $100 млрд, пишет «РБК» со ссылкой на Bloomberg.



«В свете несправедливого ответа Китая, я поручил представителю рассмотреть, возможно ли ввести дополнительные тарифы на $100 млрд в соответствии с 301 разделом [закона о торговле], и если так, определить товары, которые облагались бы такими тарифами», — цитирует Bloomberg заявление Трампа.

Отметим, что ранее Трамп уже обещал обложить пошлинами китайские товары, а сейчас говорит о дополнительных тарифах.

Ранее, 5 апреля, USTR опубликовало список из 1300 китайских товаров, импорт которых предлагается обложить 25-процентными пошлинами. Общая стоимость указанных в списке товаров оценивается в $50 млрд.