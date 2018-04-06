​Россия снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Абхазии

С 10 апреля Россия намерена снять запрет на ввоз продукции растениеводства из Абхазии, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение Минсельхоза. При этом отмечается, что все поставки будут осуществляться под контролем Россельхознадзора.

«Власти Абхазии на местах вовремя мобилизовали отряды, организовали ручной сбор, химическую обработку, провели огромную работу с населением. Собрано около 10,5 млн особей, что позволило предотвратить его распространение на полях и плантациях садов и виноградников», – приводятся в сообщении слова директора департамента растениеводства Петра Чекмарева.

Напомним, что ранее были введены временные ограничения на поставки овощей, фруктов, цветов и многократно используемой тары из Абхазии в связи с распространением коричнево-мраморного клопа на территории республики.