​Минфин поддержал предложение о вводе обязательного страхования пассажиров такси

Министерство финансов поддерживает предложение ввести обязательное страхование пассажиров такси, пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя министра финансов России Алексея Моисеева.

«Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний, будем с комитетом их обсуждать», – цитирует Моисеева ТАСС.

Напомним, что законопроект об обязательном страховании пассажиров такси был внесен в Госдуму в октябре 2017 года. Такси – единственный вид транспорта в России, на который не распространяется закон об обязательном медицинском страховании, отмечается в пояснительной записке.

«Пассажир автобуса, который попал в аварию, получит 2 млн руб., а пассажир такси – максимум 500 000 руб. Очевидная несправедливость», – считают авторы инициативы.