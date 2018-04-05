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​Юлия Скрипаль пришла в сознание. Скотланд-Ярд опубликовал её заявление

Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, которая была отравлена вместе со своим отцом, бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, пишут «Ведомости».

Она рассказала, что пришла в сознание более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше. «Уверена, что все вы понимаете, что этот инцидент несколько сбивает столку, и я надеюсь на ваше уважение к личной жизни меня и моей семьи во время моего восстановления», – говорится в заявлении.


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Сегодня в 19:19, просмотров: 165, комментариев: 0


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