Грид-герлз могут вернуться в «Формулу-1»

Грид-герлз, демонстрирующих таблички с именами пилотов и команд, могут вернуть на российский этап «Формулы-1», об этом объявил заместитель председателя Правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению российского этапа «Формулы-1» Дмитрий Козак, сообщает «Интерфакс».

«Конечно, на гонки выводить детей, которые пугаются механики, неправильно. Здесь должны быть взрослые. Девушки во всем автоспорте рекламируют автомобили, это смотрится гармонично и симпатично. Если удастся договориться, то мы возродим эту традицию. К тому же, наши девушки - самые красивые», - заявил Козак.

Ранее новое руководство чемпионата решило отказаться от традиции участия грид-герлз на стартовой решетке и на подиуме при награждении, отмечает издание. Вместо них было выбрано задействовать грид-кидз - с участием юных гонщиков.