​У российских военных появятся танки с климат-контролем

В этом году российские военные получат новейшую модификацию танка Т-90М «Прорыв-3». Она будет оснащена климат-контролем, пишет «Интерфакс».

«Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году», – сообщил «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) на своей странице в социальных сетях.

«Кондиционер танка состоит из нескольких охладительных блоков. Они могут включаться и выключатся автономно. Способны плавно регулировать скорость подачи и направление движения холодного воздуха. Благодаря этому в танке Т-90М всего в течение получаса после включения кондиционера становится так же комфортно, как и в любом обычном автомобиле», - сообщили в УВЗ.