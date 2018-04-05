Обновленная корона «Мисс России» стоит не меньше миллиона долларов

Корона «Мисс России», изготовленная в Италии, стоит не меньше одного миллиона долларов США, заявила на пресс-конференции гендиректор конкурса Лариса Тихонова, сообщает «РИА Новости». Она украшена драгоценными камнями, в новом дизайне корона оформлена в цветах российского флага. «Здесь и белое золото, и сапфиры, и бриллианты, и жемчуг. Корона получилась бесподобная… Оценить ее практически невозможно. Ювелиры компании Mercury вложили в нее свое сердце. Я думаю, что она стоит не меньше миллиона долларов», — рассказала Тихонова.

В 2018 году финал конкурса состоится 14 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village», отмечает издание.