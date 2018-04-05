​В России могут вырасти цены на шоколад

В связи с ростом цен на какао-бобы в России могут подорожать шоколадные изделия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на прогноз Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

В пресс-службе центра заявили, что с начала года мировые цены на какао-бобы выросли на 25 процентов. По данным Лондонской биржи, стоимость тонны какао-бобов на 4 апреля составила 1733 фунтов стерлингов, тогда как 2 января цена была 1383 фунта.

Рост цен напрямую связан с ухудшением прогнозов урожая какао-бобов в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые являются основными их производителями. Возможен даже «небольшой дефицит» сырья.