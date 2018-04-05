​Россияне назвали уровень доходов необходимый для «нормальной жизни»

Чтобы обеспечить нормальный уровень жизни россиянам необходимо получать 75,9 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Ромир» после анализа результатов социологического исследования, которое прошло во всех федеральных округах России, сообщает «РИА Новости».

Респондентам задали вопрос, сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте для «нормальной жизни». При этом не уточнялось, что подразумевается под «нормальным уровнем жизни».

21 процент респондентов ответили, что для этого семейный бюджет должен составлять от 20 тыс. до 45 тыс. руб. в месяц. 66 процентов участников обозначили диапазон ежемесячных доходов для обеспечения «нормальной жизни» в пределах 45–120 тыс. руб. В то же время 13 процентов респондентов посчитали, что жизнь семьи из трех человек не может считаться «нормальной», если ее бюджет составляет менее 120 тыс. руб.

«Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тыс. 900 руб.», — цитирует агентство результаты исследования.