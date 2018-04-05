​Роспотребнадзор займется проверкой качества «горящего шоколада» // ВИДЕО

В социальных сетях появилась масса видеозаписей с информацией о небезопасном горящем шоколаде. Пользователи подобных материалов заявляют, что он не безопасен.

Роспотребнадзор заявил, что займется проверкой этой информации, пишет «Интерфакс».

«В ряде регионов РФ через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о шоколаде, который подвергается процессам горения, что якобы свидетельствует о его небезопасности. Управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ, где были зафиксированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях», – заявили в пресс-службе ведомства в четверг.

Также в ведомстве отметили, что горение для продуктов питания - естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта. Также в сообщении Роспотребнадзора говорится, что «ведомство призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности шоколада, обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора по субъектам РФ для принятия мер».

Также появились и видео опровержения: