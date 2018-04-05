​У клиентов НПФ теперь станет меньше обязанностей

Госдума РФ приняла закон, в разработке которого принимал участие АО «Ханты-Мансийский НПФ».

По этому закону, на деятельность негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию теперь не распространяется ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Это закон еще называют «Антиотмывочным». Он принят в 2001 году, а с 2013 под его действие попали и НПФ. Негосударственные пенсионные фонды обязали отчитываться о поступлении на счета своих клиентов пенсионных взносов, поскольку эти взносы якобы могли быть получены преступным путем, а их перечисление в НПФ вело к легализации таких доходов или могло финансировать террористическую деятельность.

«По сути, это была недоработка, несовершенство поправок к закону от 2013 года, - отметил президент Ханты-Мансийского НПФ Алексей Охлопков, - между тем, страховые взносы поступают в НПФ из Пенсионного фонда России. Таким образом, источники происхождения и поступления пенсионных накоплений являются абсолютно легальными. А фонды для того, чтобы выполнять нормы закона, вынуждены были выполнять огромный объем по сути бессмысленной работы. Невыполнение этой работы влекло санкции со стороны регулятора – Банка России. Полагаю, что принятие изменений в «Антиотмывочный» закон повысит эффективность отрасли, избавив НПФ от ненужной работы. Я поздравляю всех коллег из пенсионной индустрии с принятием закона, который существенно снижает административное бремя!»

АО «Ханты-Мансийский НПФ» принимал непосредственное участие в подготовке нового закона. Он возглавил соответствующую рабочую группу Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Сотрудники Ханты-Мансийского НПФ, в частности вице-президент Мария Стулова, занимались юридической проработкой пояснительной записки к законопроекту. Эта работа началась еще в 2014 году.

Что касается клиентов НПФ по обязательному пенсионному страхованию (а это около 130 тысяч человек), они теперь не обязаны в оперативном порядке предоставлять в фонды сведения об изменении персональных данных, в частности о смене паспорта. Прежде НПФ был обязан получать от своих клиентов такую информацию. Причем, клиент должен был предоставлять паспорт после его смены лично сотрудникам НПФ или высылать копию, заверенную нотариально.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет Президент.