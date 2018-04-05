​Мегионский подросток спас школьников от агрессивной собаки

В тот день Данил Степанов, проходя мимо художественной школы, увидел ребят, на которых напала овчарка. Разъяренный пес раз за разом кусал детей. Подростку удалось отвлечь собаку на себя. Схватив ее за холку, он удерживал животное до приезда полицейских, которых вызвали очевидцы произошедшего. Несмотря на то, что животное укусило его несколько раз, он продолжал удерживать овчарку.

Прибывшие полицейские обезвредили собаку и передали ее службе отлова.

Стражи порядка решили отметить поступок подростка и пригласили вместе с родителями в отдел внутренних дел, где полковник полиции Евгений Уфимцев лично вручил благодарность и ценный подарок 12-летнему мегионцу.