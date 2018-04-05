​«Сотрудник» ГИБДД из другого региона обманул сургутского таксиста

Еще один сургутянин 1971 года рождения попался на уловки мошенников.

Полицейские установили, что неизвестный позвонил в службу такси, в которой подрабатывал потерпевший, заказал автомобиль. После того как была назначена машина, мошенник позвонил водителю, представился сотрудником ГИБДД, попросил его заехать по пути в магазин и купить продукты, а также пополнить счет мобильного. Деньги преступник пообещал вернуть при встрече. Сургутянин выполнил пожелания клиента, потратив более трех тысяч рублей. Прибыв на указанный адрес понял, что его обманули.

Номера телефонов, с которых поступали звонки, зарегистрированы за пределами округа.